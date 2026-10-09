Atropelló y mató a una ciclista, fue condenado pero no irá preso

El siniestro ocurrió el 25 de agosto, en la intersección de las calles Juan Jufré y Aberastain, en Capital. García conducía un Peugeot 2008 cuando embistió a Patiño, que circulaba en bicicleta y estaba terminando de cruzar la calle.

Aquel martes, minutos antes de las 17, Patiño avanzaba en su bicicleta a baja velocidad por Juan Jufré, de este a oeste. Cuando ya había atravesado más de la mitad del cruce, fue sorprendida por el vehículo.

Según se estableció en la investigación, la mujer intentó esquivarlo al advertir que el conductor no frenaba, pero fue alcanzada por la parte frontal derecha del Peugeot. El impacto la lanzó contra el capó y la arrastró varios metros, hasta que quedó tendida sobre el asfalto.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 la trasladó al Hospital Rawson con un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos. Las lesiones en el cráneo fueron irreversibles, con hematomas, hemorragias y abundantes coágulos.

Patiño permaneció internada en Terapia Intensiva hasta que falleció el 28 de agosto, tres días después del accidente.

García fue declarado responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La investigación determinó que, aunque circulaba por la mano derecha, el conductor mantuvo la marcha cuando la ciclista ya había avanzado más de la mitad del cruce. Según lo establecido en la causa, no modificó su trayectoria ni frenó para intentar evitar la colisión.

El acuerdo de juicio abreviado permitió definir la condena sin llegar a un juicio oral. La pena de tres años quedó bajo la modalidad condicional, mientras que la inhabilitación para conducir se extenderá durante cinco años.