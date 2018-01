Apuñalaron 8 veces a una turista argentina en Ecuador: mirá el estremecedor relato

Andrea Carenzo pasó las Fiestas con un derrame y una severa inflamación en el ojo, los dos tobillos esguinzados, una fuerte lesión en la pierna derecha y otra en el brazo derecho, dos cortes y dos puntazos. Ese fue el resultado del violento asalto del que fue víctima hace unos días en Ecuador, mientras visitaba el cerro Mandango. "Gracias a Dios no me violaron", manifestó la víctima.

"El jueves 07/12/2017, en el pueblo de Vilcabamba, provincia de Loja, al sur de Ecuador, subí sola al cerro Mandango. Al llegar al mirador, me encontré con dos jóvenes, quienes me atacaron por la espalda", así empezó el relato en su perfil de Facebook y siguió: "Uno de ellos me puso una cuchilla en el cuello y me tapó la nariz y la boca mientras me gritaba: 'dame la mochila porque te mato, hija de puta'".

Ella intentó defenderse, forcejearon y la apuñalaron ocho veces. No podía entregarles la mochila porque la tenía atada a su espalda y los delincuentes no dejaban que se moviera. Entonces, como no podían robarle, la tiraron por el barranco. "Pegué de lleno en el piso con la cabeza. Mi cuello se dobló de una manera que pensé que no podría sobrevivir, soportando todo el peso de mi cuerpo".

Andrea pudo levantarse, empezó a correr y tocar el silbato que llevaba guardado en su equipaje para pedir ayuda. Los ladrones tardaron apenas segundos en alcanzarla y seguirla castigando. "Me sometieron presionando mi pecho, mi pierna derecha, mis brazos y mi cabeza contra el suelo, nuevamente amordazándome, impidiéndome respirar o hablar, y pegándome más de 6 piñas en la cara (en la sexta paré de contar y empecé a pedir a Dios que si me iban a violar, me mataran)".

Una vez que entendieron que tenían que soltar las correas de la mochila, lo hicieron y huyeron con el botín dejándola a ella abandonada. Media hora tardó en cruzarse con una pareja, que llamó a su novio y a la policía. Ese mismo día, después de haber hecho la denuncia, la contactó una empleada del Ministerio de Turismo de ese país para pedirle que no llevara el hecho a los medios. Unos días después, según su relato, dejó de responderle los mensajes el fiscal a cargo de la investigación y tampoco recibió la ayuda esperada en el Consulado Argentino en Guayaquil.

"No hicieron nada por mí, ni presionaron a la justicia ecuatoriana para que actúe, o al menos así parece, ya que sigo esperando respuestas. La respuesta del Consulado ante mi pedido de ayuda fue que 'tengo que tener paciencia'", sostuvo la joven y afirmó: "Para mí tener paciencia significa esperar a que los delincuentes vendan todo lo que me robaron, así cuando allanan no encuentran nada y pueden seguir libres".

(Fuente: TN)