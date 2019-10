Apareció Abril, la nena desaparecida que conmocionó al país

Medicada y entre lágrimas, dijo en diálogo con Telefé Noticias: "No sé qué habrá pasado. No siento nada. Tal vez tengo tanto miedo, tanto dolor, que no sé cómo ayudar".

Sobre el día en que se perdió el rastro de Abril, recordó que como no regresaba de la playa, a donde había ido a buscar una muñeca, salió a buscarla y ya no la encontró. "En la playa había algunas personas y no me gustaba porque no hay tantos trabajadores que la conocen. En general los que vivimos acá nos conocemos todos", relató.





















La mujer también se refirió al vínculo con su hija y dijo que era hermoso, aunque aclaró: "Con todo lo lógico de esta etapa de desarrollo, pero hay mucho amor". Abril había vuelto a convivir con ella hacía unos 10 días por una disposición judicial, pero de acuerdo al testimonio de los vecinos, la nena no quería vivir con ella. "No creo que me esté escuchando ni viendo. Sí en el corazón ella sabe todo", agregó su mamá.