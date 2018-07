Anciano desaparecido en Chimbas: continúan la búsqueda en Albardón

/// Por Bárbara Ardanaz

Personal del Grupo GERAS y de la Sección de Búsqueda y Rescate de la Policía de San Juan avanzó hacia el norte y está inspeccionando la zona del Dique Ávalos y Villa Las Tapias. Allí hablaron con los habitantes para obtener alguna pista del paradero de Alberto que hasta el momento nadie lo vio.





Desde un principio, un gran grupo conformado por Comisaría 17º, Unidad Regional, Canes, Montada, a pie, en cuatriciclo, con moto e incluso hasta un dron buscó toda la zona norte de Chimbas, repasando La Costanera, la ripiera y la calle Centenario hacia el este, sin obtener ningún dato.





Fuentes del caso informaron que en las entrevistas que les realizaron a los vecinos de la zona que él frecuentaba diariamente, manifestaron que estaba desorientado. Sin embargo en las imágenes tomadas por las cámaras del CISEM "se lo veía a paso firme" dirigiéndose por Mendoza hacia el norte. Pero en vez de doblar hacia Rodríguez (donde continuaba su recorrido) siguió de largo y el último registro en video de él es a las 19.50 del miércoles 20 de junio, frente al barrio Báez Laspiur, caminando hacia Centenario.





Sumado a esto, la ola de frío polar que está instalada desde hace unas semanas en la provincia preocupa a sus familiares que están angustiados pensando en el poco abrigo con el que salió aquel día. "No dormimos, no comemos ni hacemos nada más que buscarlo, no sé si estará bien o si tendrá abrigo", dijo a sanjuan8.com su nuera. Y aseguró que "sale todos los días con su marido a buscar a Alberto y la gente les dice que no lo vieron".





Al momento de desaparecer, Alberto tenía una campera de lana verde, un pantalón de corderoy beige, zapatillas grises con azul, una gorra negra y un bastón blanco y naranja, como se ve en la foto.





Por cualquier información sobre el paradero de Alberto, comunicarse al 911 o al 4313170 (Comisaría 17°).