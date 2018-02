Allanaron una renombrada empresa de gaseosas por presunta evasión impositiva

Ayer y hoy varios domicilios de la empresa fueron allanados. La empresa reconocida por sus avisos publicitarios y su fuerte penetración en el conurbano, todavía no responde sobre el caso.





La AFIP informó que el operativo fue llevado adelante ayer por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Néstor Barral, a través de 14 allanamientos "a domicilios administrativos y la planta comercial de la comercializadora de gaseosas Manaos, como así también los domicilios relacionados con las personas vinculadas a la firma".





El organismo que conduce Alberto Abad indicó que "los hechos que dieran lugar a la intervención judicial resultaron de la verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y financiera, a través de la cual canalizaría ventas marginales".





Fuentes de la AFIP indicaron que "la empresa habría armado una sociedad paralela a Refres Now, que comercializa Manaos, que se llama The Ultimate Gaseous, para facturar en forma paralela y no cuenta con estructura para operar". En particular, indicaron que habría facturado más de $ 500 millones, mientras que sus movimientos bancarios registran valores menores a los 10 millones de pesos.





Además, precisaron que el empresario que aparece públicamente como líder de la compañía, Miguel Canido, "no aparece en los papeles de la sociedad".





Los operativos se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y zona oeste y norte del conurbano bonaerense, con la participación de unos 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional.





Allí se "secuestraron elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos".

(Fuente: La Nación)