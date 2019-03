Allanaron una fotocopiadora en Santa Lucía porque ofrecían libros impresos: secuestraron 10 máquinas

Según fuentes policiales, el comercio fue denunciado por una representante de Santillana y luego de varias investigaciones es que se allanó el local y encontraron dos cajas de libros que estaban ya encargados para comercializar. Entre los textos había diferentes materias como: Catequesis, Inglés y Manual Santillana.





Por el operativo no hubo detenidos y los propietarios del comercio a través de un mensaje informaron a sus clientes los siguiente:





"Hola, lamentamos informar que no podremos entregar los libros que nos encargaron debido a que alguien nos denunció y nos quitaron todos los libros y maquinarias con las que trabajamos.





Por suerte tenemos registro de todas las personas que nos encargaron y señaron, y vamos a devolver el valor que hayan dejado. Nosotros no somos estafadores ni delincuentes, solo somos 2 personas trabajadoras y no queremos quedarnos con lo que no es nuestro.





Apelamos a su buena voluntad para pedirles que asistan el día que acordamos la entrega de libros para solicitar la devolución, o al menos si pueden esperar hasta la semana que viene, ya que esta semana tenemos que hacer muchos trámites para poder recuperar nuestras máquinas y no sabemos que horarios tendremos disponible para atenderlos durante esta semana complicada.





Lo que nos han dejado es material referido a nuestro emprendimiento, que es una fábrica de cuadernos. Agradeceríamos mucho a aquellas personas que puedan considerar la idea de llevarse productos por el valor que señaron, en lugar de dinero. Es solo un pedido para quienes quieran y puedan ayudarnos a salir de este mal momento.





Les pedimos mil disculpas, y por favor difundan este mensaje.





Estamos muy agradecidos a todos los que confiaron en nuestro trabajo y nos envían mensajes de apoyo. Estamos a su disposición Cyntia y Abel.