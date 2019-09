Al penal, por amenazar a su expareja en Tribunales cuando les iban a colocar el dispositivo dual

/// Por María Eugenia Vega





Franco Sisterna tenía una causa iniciada en el Tercer Juzgado de Instrucción por los delitos de Coacción y por la privación ilegítima de la libertad de su expareja. Además, causas abiertas en el Tercer y Cuarto Juzgado Correccional por violencia de género, lo cual permitió a la Justicia dejarlo preso, aunque un juez había aceptado con anterioridad su eximición de prisión. Lo que ocurrió fue que el sujeto imputado cometió un error más y lo hizo en los pasillos de Tribunales, frente a testigos, el día que le tocaba enfrentarse a un magistrado para recibir la pulsera dual.

























El hecho se registró el pasado viernes, cuando Sisterna se presentó en el Palacio de Justicia a la hora en la que estaba citada la víctima. El sujeto la intimó intentando convencerla de que no ingrese al despacho del juez y de que no se coloque el dispositivo que iba a impartir control de acercamiento entre ambos.





















Ya había intentado hacerlo en un anterior encuentro y la víctima se mantuvo asustada y temerosa de lo que podría pasar si ella lo accedía, pero aunque la joven le había manifestado al juez su miedo, a pesar de que aceptar "que lo seguía queriendo". Ese espiral de violencia fue advertido por las autoridades judiciales y por eso determinaron la necesidad imperiosa de colocarles el dispositivo. El caso es que cuando eso se iba a concretar, Sisterna mostró una vez más y delante de testigos, su necesidad de control y presión sobre la víctima.





























Una persona, que iba pasando por los pasillos, entendió lo que estaba ocurriendo al ver a la chica nerviosa y avisió al personal de la Alcaldía. Cuando el juez Juan Pablo Ortega se enteró de lo que había ocurrido determinó un cambio crucial en el fallo. Le dictó la prisión preventiva, lo mandó al Servicio Penitenciario y lo instó a atravesar un tratamiento psicológico en el Penal.

























En la resolución, el juez detalló: "...la víctima viene sufriendo actos intimidantes y peligrosos para su persona hace mucho tiempo de parte de Sisterna, el cual la ha manipulado insistentemente haciendo que la misma vuelva una y otra vez a creer que el sujeto iba a cambiar, generando temor no sólo en la víctima sino en todo su grupo familiar".... "existiendo otras medidas antes adoptadas y luciendo totalmente ineficaces para el grado de violencia que vienen siendo protagonistas víctima y victimario, propio del "espiral de violencia", en el que está insumido la pareja, encuentro justo y eficaz para las circunstancias antes descriptas que el puto de Procesamiento lo sea con prisión preventiva, ya que Sisterna ha demostrado no sólo un claro desprecio por la víctima, por su condición de mujer, sino también por la Administración de Justicia".





















"Sisterna ya contaba con el beneficio de transitar este proceso en libertad, conforme resolución de Eximición de Prisión, pero a este no le importó seguir molestando, hostigando, y hasta intentando convencer a la víctima de que no se coloque el Dispositivo"... "más allá de que reconozca que volvió a tener una relación con el imputado, ésta manifiesta su temor de no saber qué va a pasar si le dice que no quiere estar más con él, también expresa que hubieron "alertas" que le llamaron la atención, y más grave aún expresa su temor de que Sisterna le haga algo, aún cuando salga del Servicio Penitenciario, lo que muestra y demuestra su profundo estado de vulnerabilidad".