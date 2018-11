"Al macho escracho": se masturbó con total impunidad en un colectivo y lo denunciaron

"Me subí en Plaza Las Heras (Paraná y Fleming). Estaba en el asiento de la derecha y en el de la izquierda había un chabón que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me voy cuenta de que se estaba masturbando", compartió la joven en su cuenta de Twitter.









Antonela compartió el video en el que se puede ver la impunidad con la que se manejó el hombre quien, al darse cuenta de que lo estaban filmando, se cubrió el miembro con su mochila. La reacción del chofer del colectivo, Adrián, fue ejemplar.









"No sólo paró el colectivo, sino que me acompañó a hacer la denuncia. Las pasajeras del colectivo se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos; pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo", sumó.









La joven quedó en contacto con el chofer, a quien ahora califica como su "mejor amigo". Horas después de realizar la denuncia, el hombre volvió a ponerse a su disposición con un mensaje de WhatsApp.









"Hola, soy Adrián, el chofer de la línea 60. Espero que estés bien. Cualquier cosa, este es mi número por si la Justicia te cita para algo", le escribió. "Estoy bien, muchas gracias por todo. Espero no haberte dado problemas", le respondió ella. "No fue nada. Lo que vos hiciste no lo hace cualquiera. Lo importante es que vos estés bien y que esta persona pague por lo que hizo. Le mando un abrazo y suerte".









La denuncia fue realizada en una comisaría de Munro y el hombre quedó retenido. "El colectivo justo pasaba por un destacamento policial y se lo llevaron. El chofer nos llevó a mí y a una oficial a la comisaría para hacer la denuncia. Él testificó también".