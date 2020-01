Agredió a su exmarido con golpes, quiso clavarle un cuchillo y se quiso quitar la vida: será juzgada por Flagrancia

Desde el 17 de enero el fuero judicial de Flagrancia comenzó a trabajar en casos de violencia de género y de acuerdo a los informes no hay un solo día en el que no tengan que intervenir en alguna situación de violencia sexista. Pero, horas atrás se celebró el primer juicio donde una mujer fue acusada de lesiones y amenazas y como no hubo acuerdo con la defensa de la acusada se pasó la audiencia para los primeros días de febrero.

De acuerdo al relato judicial, Yamila Morales protagonizó una fuerte pelea con su expareja-con quien convive- por llegar tarde a cuidar a su hijo. Es que la mujer salió a bailar y regresó a la cinco de mañana y ante las recriminaciones del hombre comenzó a agredirlo con golpes de puño.

Luego pasó a arrojarle los elementos que fue encontrando en el camino como un ventilador. La desatada y violenta reacción también incluyó amenazas con un cuchillo. Los gritos fueron alertados por los vecinos de villa Obrera, Chimbas y dieron aviso al 911.

Cuando personal policial llegó al lugar la mujer se encerró en su habitación e intentó según fuentes policiales, quitarse la vida al menos dos veces; después golpeó fuertemente su cabeza con la pared y tuvo que ser asistida por personal médico. Yamila Morales tuvo que ser internada en el Marcial Quiroga “por su avanzado estado de intoxicación con drogas”.