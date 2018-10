Acusaron a un hombre de abusar sexualmente de su sobrina nieta cuando estaba bajo su cuidado

La madre notó ciertos cambios en la nena: de un momento para el otro no quiso ir más a la casa de su abuela; comenzó a encerrarse en su pieza; se despertaba por la madrugada, bajó notablemente las notas en la escuela y no quería quedarse nunca más sola en la casa. Tras la sugerencia de una trabajadora social, habló con la pequeña y ésta le confesó que "el viejo ese (tío de su padre) me ha tocado varias veces. Tan brusco y violentas fueron las sucesivas agresiones que un día comenzó a sangrar en sus partes íntimas y su mamá pensó que estaba atravesando por primera vez la menstruación. Sin embargo no era así, la violencia de los tocamientos que le propinó a la niña, hizo que ella sangre y que padeciera dolores en su cuerpo.





Tras denunciarlo en el Centro Judicial ANIVI, la víctima dio su contundente testimonio y el hombre, de apellido Oviedo, que continuaba yendo a la vivienda de la familia de la nena alegando que tenía su conciencia tranquila, fue detenido por orden del juez interventor Martín Heredia Zaldo, a cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción.





Los testimonios recabados indicaron que el imputado solía quedarse al cuidado de los cuatro pequeños cuando el matrimonio no se encontraba en la casa. En esos momentos, según los relatos, aprovechaba cada momento que estaba solo con la víctima para tocarle las partes íntimas de su cuerpo y forcejearla. Incluso también lo hacía en la casa de su cuñada y abuela de la pequeña, donde aprovecharía en horario de la siesta para violentarla.





El detenido (se reserva su nombre para resguardar a la víctima) fue llamado a declarar, pero como era de esperarse se abstuvo y no dio su versión de los hechos. Luego pidió una ampliación de indagatoria donde el juez le imputó el delito de Abusos sexual gravemente ultrajante calificado por la condición de guardador y por haber provocado en la menor un grave daño a su salud mental.





Frente al magistrado se desentendió de todas las acusaciones en su contra: "En ningún momento la toqué, jamás. Siempre estuvieron presentes los padres, nunca estuvo sola conmigo. Con la nena yo no tenía un trato cariñoso, no era de abrazarla ni darle besos, si nos saludábamos, pero era una niña reacia a saludar. La verdad, no tengo idea por qué me acusan de algo así".





Luego de recabar todos los elementos probatorios y analizarlos, el magistrado dictó el procesamiento de Oviedo, con prisión preventiva en el Penal de Chimbas y un embargo de $500 mil sobre sus bienes.





Una charla sobre el cuidado del cuerpo, el disparador





En la escuela donde asiste la nena, el Ministerio de Desarrollo Humano proyectó un video a los alumnos sobre el cuidado del cuerpo y con la gente en relación al cuerpo de cada uno de ellos. Esa charla instructiva fue el disparador para que la nena decidiera contar los abusos.





Luego de la clase, la pequeña se dirigió hacia la oficina de la directora y, en privado, le dijo que una persona que solía encontrar en la casa de familiares, y en su propia casa, le decía cosas que no le parecían correctas.





La directora ordenó a la maestra inmediata contención y llamó al hospital departamental para ponerlos al tanto de la situación. Allí, una trabajadora social vio en su historia clínica que la pequeña tenía pendiente unos estudios de endocrinología. Con ese argumento se presentó al otro día en la casa de la nena y habló con su madre. La profesional le preguntó si le contó algo de lo sucedido en la escuela y ante la negativa, le dijo que aprovechara al otro día para ir a hacerse los estudios pendientes.





La visita de la trabajadora social sembró la duda en la madre quien en ese momento habló con su hija y le explicó que no había tenido ningún problema en la escuela, sino que tenía miedo de contarle qué estaba pasando en su propia casa, con su tío abuelo.





Números de casos de abuso sexual en el Juzgado





Según los datos oficiales, desde la creación del Centro ANIVI (febrero de 2017) hasta la fecha ingresaron 139 causas de abuso sexual contra menores en el Cuarto Juzgado de Instrucción. Del total, 98 han tenido resolución en la etapa de instrucción, esto es procesamiento y elevación a juicio; sobreseimiento; o falta de mérito.





En el primer semestre del 2018, todos los juzgados de Instrucción; Niñez y Circunscripción de Jáchal, tomaron 215 declaraciones videograbadas en el Centro Judicial. De estos casos, la mayoría, 44, recayeron en el Cuarto de Instrucción. Este Juzgado tuvo un ingreso de 32 causas de abuso sólo en septiembre, un número muy elevado, según fuentes judiciales.