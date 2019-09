Acusado de abusar a una nena durante 6 años: encontraron videos pornográficos en su celular

Las pruebas y testimonios recabados durante la investigación del caso fueron lo suficientemente contundentes como para que el 26 de agosto pasado, el juez Martín Heredia Zaldo, titular del Primer Juzgado de Instrucción, determinara procesar a Monzón con prisión preventiva por "abuso sexual simple reiterado, abuso sexual con acceso carnal reiterado y corrupción de menores agravado, todos los hechos en concurso real", contra una nena que es del círculo familiar.





Sin embargo, el resultado de las pericias de los celulares del imputado que fueron secuestrados arrojó que tendría 18 videos con material pornográfico que serían protagonizados por menores de edad, según informaron fuentes judiciales. La investigación continúa para dilucidar si se trata de menores o no las personas que aparecen en las filmaciones halladas en los móviles.





Entre los videos hallados, un dato no menor llamó la atención de la Justicia. En las filmaciones se refleja el mismo tipo de abuso sexual que presuntamente ejecutó el imputado a la nena, mismo accionar por el que fue procesado. Esto se sumará a la causa y será una prueba contundente cuando sea sentado en el banquillo de los acusados.





En un principio trascendió que el acusado fue una alta autoridad de la Policía Federal Argentina, pero desde la Fuerza advirtieron que Monzón nunca perteneció a la PFA. Lo cierto es que permanece alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, a la espera de que su caso sea elevado a juicio.





El caso





La pesadilla que vivió la pequeña, hoy de 15 años, salió a la luz a mediados de este año, cuando sus amigas la alentaron a hablar sobre lo que estaba padeciendo y se animó a contárselo a su mamá.





Contó que ese familiar que era sumamente afectuoso con ella, que le hacía regalos y la trataba como la hija que no tenía, habría abusado de ella desde que tenía 8 años hasta principios de 2019, cuando tenía 14 años.





Según fuentes calificadas, la pequeña sufría los abusos en ocasiones de reuniones familiares y el implicado aprovechaba la distracción de los demás para hacerle tocamientos. La nena por temor a que la situación empeorara cada vez, se quedaba callada y aguantaba cada una de las vejaciones.





Si bien no había testigos oculares de lo ocurrido, debido a que sucedía lejos de la mirada de los demás y con extremo cuidado de que no fuera visto, los resultados arrojados por el médico legista y la psicóloga, constataron el abuso sexual. El procesado decidió no defenderse y abstenerse de declarar.