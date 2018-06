Acusada del robo de una beba: "La madre me dijo que hiciera la partida de nacimiento a mi nombre"

Rosa Agüero, la mujer acusada por Vanesa Sánchez de robarle a su hija en 1998, dio un testimonio exclusivo de Estudio 8, programa que se emite por Canal 8, minutos antes de ser detenida por la Policía Federal el pasado lunes. El caso salió a la luz cuando la madre biológica confirmó, a través de un estudio de ADN, que la hija de la detenida es la bebé que le dijeron que había muerto hace 20 años.





En un relato con contradicciones, gritos y hasta lágrimas, Agüero señaló a Sánchez como que ella no quería tener el bebé y se lo quería entregar voluntariamente. "La madre me dijo que hiciera la partida de nacimiento a mi nombre y yo no quería", dijo.





Sin embargo, quien las contactó a ambas fue el médico Celestino Elías. "Él me dijo que hay una chica que quiere dar un niño porque ella quería abortar, yo no quise que aborte y justo me acordé de vos", aseguró Agüero.