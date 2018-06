Acusada del robo de una beba: "El médico me dijo que lo único que nos jode son los papeles de nacimiento"

Rosa Agüero, la mujer acusada por Vanesa Sánchez de robarle su hija en 1998, habló en exclusiva con Estudio 8 y reconoció las maniobras que le endilgan. Aunque relativizó todo por considerarse una "ignorante" y que la madre biológica quería abortar, asumió que no hizo las cosas bien y dejó expuesto al médico Celestino Elías como una eslabón clave de la presunta seguidilla de delitos que investiga el juez Federal Leopoldo Rago Gallo. El caso salió a la luz cuando una prueba de ADN confirmó que la hija de la detenida es en realidad la criatura que dijeron que había muerto hace 20 años.





Agüero habló el lunes, minutos antes de ser detenida por orden del magistrado, y sus dichos se conocieron en el programa que se emite todos los miércoles en la noche por la pantalla de Canal 8. La mujer está acusada de ser la apropiadora de la hija de Sánchez, mientras que el médico es señalado como el que perpetró una serie de acciones ilegales para hacer creer que la criatura había muerto: en la causa hay como prueba un acta de fallecimiento de la nena y otra del nacimiento de una nueva bebé, ambas son falsas y llevan su firma.





Según la mujer, sigue viendo al médico y en una charla que tuvieron, le dijo: "Lo único que me jode a mí y a usted son los papeles de nacimiento". Sucede que las actas son clave para la investigación judicial. Del las pruebas se desprende que la niña apropiada fue asentada por su madre biológica en 1998 con el nombre de Micaela Guadalupe Sánchez, pero luego Elías la dio por muerta y él mismo certificó más tarde el supuesto nacimiento de otra bebé como una manera de cambiarle el nombre y ponerle Silvina Agüero, para hacer creer que era hija legítima de Rosa.





En un relato con contradicciones, gritos y hasta lágrimas, Agüero señaló a Sánchez como que ella no quería tener el bebé y se lo quería entregar voluntariamente. "La madre me dijo que hiciera la partida de nacimiento a mi nombre y yo no quería", dijo.





Sin embargo, quien las contactó a ambas fue Elías. "Él me dijo que hay una chica que quiere dar un niño porque ella quería abortar, yo no quise que aborte y justo me acordé de vos", aseguró Agüero.