Aceptó ser el asesino de Ismael Cajas y recibirá una pena de 10 años de cárcel

Para su defensa, Brian lo hizo por defenderse de la víctima, pero esa versión no ha sido próspera con el paso del proceso. Por eso, la oportunidad de recibir una condena leve (porque podría ser mayor) era la clave para no pasarse tantos años entre rejas. Sucede que una cámara de seguridad captó el momento del asesinato y de eso no pudo zafar.













Lo que se dijo en aquel momento fue que el acusado intentó robarle un celular a la víctima, que Cajas se defendió y que por eso terminó herido de muerte. El puntazo fue casi en el corazón y eso provocó que la muerte sea inmediata. Ahora Odorcic va a recibir una condena de al menos 10 años y 6 meses, porque podría ser menos si el juez lo considera, en un juicio que será este jueves en Tribunales.