Abuela de la joven que se cree fue víctima de trata: "No sé cómo viajó, sus padres viven de changas"

Y fue justamente ese detalle que explicó el juez correccional, Juan Pablo Ortega, cuando se lo consultó días atrás sobre el caso que conmueve a San Juan y al país. Mónica González, abuela materna, dio una entrevista radial y brindó otros detalles.





La mujer vive en Jáchal y según dijo viajaría a La Bebida para dar apoyo a la familia de Jenifer. "Estoy en contacto con mi hija más chica y ella me dijo que no se sabe si se la llevaron o ella se fue. Eso fue el miércoles en la mañana, porque ella salió para la facultad y de ahí no se supo más nada de ella", agregó la mujer.





Entre lágrimas y mucha conmoción, Mónica González, dijo no entiende que está pasando y enfatizó en que la relacional familiar era buen: "ellos andaban bien".





Aparentemente la familia de Jenifer tenían una buena relación con ella e incluso tenía una mejor amiga, a quien no le contó de la existencia de un "novio" en México. En relación a esto Juan Pablo Ortega informó que este hombre no tenía foto de perfil y que el nombre con el que la joven lo conocía era Tomás Lezcano Pérez, pero podría ser falso, explicó a sanjuan8.com





Por estas horas será clave las medidas que pueda tomar el juez Federal, Leopoldo Rago Gallo. En relación a un caso que excedió los límites de la justicia correccional ya que hay indicios de que Jenifer Villaruel podría ser víctima de trata o de narcotráfico.