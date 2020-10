Abogado de unos de los acusados: “Si es necesario llegaremos a la Corte Suprema de Nación”

La situación judicial de los 48 jóvenes de entre 19 y 40 años que fueron parte de una masiva fiesta clandestina en Santa Lucía, aún no se resuelve. Es que los abogados de los acusados de violar los artículos 205 y 239 del Código Penal, que establecen que no cumplieron con las normas sanitarias en pandemia, apelaron la decisión del juez y por ahora esperan ser citados por un tribunal para dar de manera oral los argumentos de tal apelación.

Así lo estableció esta mañana, Agustín Idemi, abogado de algunos de los acusados en el programa Primera Edición de Noticias. El defensor dijo que si es necesario llegarán a la Corte Suprema de la Nación y aseguró que los 8 profesionales que son parte de la defensa seguirán “dando batalla”.

Idemi añadió que no coinciden con el juez Eduardo Raed que denegó la posibilidad de suspender el juicio y que los 48 acusados queden sin condena judicial y explicó que la acusación aún no fue probada ya que no se llegó a la etapa de finalización.

“Pelearemos hasta donde sea necesario. Nos quedaremos donde consigamos juicio a suspensión de prueba” , agregó el abogado en radio Colón y Canal 8. El defensor insistió en lo perjudicial que sería para los 48 jóvenes recibir una condena y que figure en sus antecedentes penales.

“La condena es desproporcional, no son delincuentes comunes y no se dedican a delinquir”, agregó Idemi, quien explicó que por ahora se encuentra en la instancia de la cámara de apelación y esperan la audiencia para luego determinar cómo seguirán las defensas que coincidieron en la dilatación del juicio que tuvo desmayos, cuartos intermedios y decenas de pedidos por parte de los abogados.