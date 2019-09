A dos meses del femicidio de Brenda, la madre de la joven pide que investiguen a un familiar del presunto asesino

Para la mujer, a Álvarez se le fue la situación de la más manos y una vez que se dio cuenta que terminó con la vida de Brenda fue a pedir ayuda para trasladar todos los elementos que usó para quemar el cuerpo. "Para mí hay una tercera persona, alguien del otro lado. Son sospechas, pero yo aporté todos los datos a la Justicia y a esa persona todavía no la llamaron a declarar", indicó Laura, en comunicación con radio Sarmiento.









La madre de Brenda no dio el nombre, ni los detalles que la llevan a sospechar de este familiar de Álvarez, alguien del círculo íntimo del principal acusado del femicido, ya que adelantó que si sus sospechas son ciertas pedirá la tenencia total de sus nietos.









Los hijos de la pareja, de entre 6 y 8 años, se encuentran al cuidado de la familia paterna y según contó Laura Requena, ya volvieron a la escuela. "Los lleva la hermana de Álvarez, ellos los quieren, porque no voy a decir algo que no es, pero si mi sospechas son ciertas, no quiero que estén con esa familia", manifestó.





Laura Requena, adelantó que prepara una marcha para la próxima semana como forma de presionar para que la justicia acelere los tiempos.