Pía Slapka debió ser operada de urgencia

Y siguió su posteo: "Jugando un pikadito con amigos e hijos en la playa me rompí el menisco (parece ser que lo tenia roto de antes y esta vez se fisuró un poco más) el cuerpo sólito me puso el freno hasta acá llegas fiera el año pasado y el anterior el cuerpo me envió un par de alarmas y no las escuché lo suficiente".

"Evidentemente necesitaba esto para bajar de 5ta a 3era de esto aprendo también porque todo lo malo tiene algo bueno la vida es resistencia no velocidad // esto me puso de frente la omnipotencia // la exigencia // no todo lo puedo // así que más humildad para mi", remarcó Pía Slapka, quien se separó de Paul García Navarro tras 17 años de relación en 2018.

Y cerró: "Gracias al doc Conrado Lopez Alonso que me operó ‍ mi kinesiólogo genio capo @federico.rio a todo el equipo de enfermeros y el anestesista del Sanatorio las Lomas, Soledad, Charly Agustín, Belén, Maira, Karina, Joy, Jaz muchas gracias por su atención tan amable// y a mi amiga @kari.cuevas que me cuidó toda la noche. Volveré Fieras! #calmalafiera".