Junto a Lara López Calvo y Santiago Siri, Patricia Jebsen formará parte de los speakers de las charlas inspiracionales de FNS Forum 2026. Este evento se realizará el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22 horas, en el Teatro del Bicentenario. Las entradas son gratuitas, con inscripción previa, y próximamente se compartirá el formulario de inscripciones para quienes deseen participar.
FNS Forum: Patricia Jebsen formará parte de las charlas inspiracionales
Patricia Jebsen abordará la temática “Cuatro generaciones bajo el mismo empleo”, analizando los cambios y continuidades en el ámbito laboral.