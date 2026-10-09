FNS Forum: Patricia Jebsen formará parte de las charlas inspiracionales

A lo largo de su trayectoria profesional, Jebsen se desempeñó en diferentes compañías, pero específicamente en comercio electrónico. Fue gerente Regional de Omnicanalidad en Cencosud, gerente de Comercio Electrónico en Falabella, gerente de comercio electrónico en CMD (Grupo Clarín) y Supply Manager en Mercado Libre, entre otros. Así mismo, lideró las operaciones Beat en Argentina y Chile como gerente general y de Rappi en Argentina y Uruguay.

Cuenta con una amplia experiencia en la industria del eCommerce y ha impulsado su desarrollo asumiendo diferentes roles como Vicepresidenta, Presidenta y Presidenta Honoraria en la Cámara de Comercio Electrónico en Argentina (CACE). Durante su presidencia se lanzaron en Argentina el primer Cyber Monday y Hotsale así como los primeros estudios de Comercio Electrónico del país.

Jebsen es docente y oradora en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad de San Andrés (UDESA), Universidad del Salvador (USAL) y Directora del Programa de Negocios Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).