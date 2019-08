PASO nacionales: medidas para favorecer que las personas con discapacidad puedan votar

* Voto con apoyo. En el caso de votantes con ceguera o disminución visual, los presidentes de mesa tendrán una regla donde indicará el espacio para votar. Quienes tengan perros guías podrán ingresar al cuarto oscuro con ellos.





* Voto asistido. Las personas con discapacidad física o intelectual podrán ingresar a votar con alguien de su confianza y en el caso de que no tengan a nadie, podrán solicitarle al presidente de mesa que los acompañe al cuarto oscuro a emitir su sufragio.





Todas las personas con discapacidad tienen derecho a votar pero para aquellos que no puedan asistir no es obligatorio. La no emisión del sufragio estará justificado para quienes tengan el CUD (certificado único de discapacidad) y, de esta manera, no se les generará una infracción.