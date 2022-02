¿Pasa algo? Rodrigo de Paul le puso me gusta a una foto de Tini

La foto que likeo Rodrigo De Paul es la que publicamos aquí y que forma parte de un posteo en el Instagram oficial de Tini Stoessel.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", empezó contando la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

"Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like", contó.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseveró la panelista.

Rodrigo De Paul tuvo un fin de semana complicado porque su equipo perdió con el Barcelona.