Pampita impone los minivestidos más sexys

Al evento de Cipriani Ocean Resort & Club Residences llegó con un minivestido de vinilo negro super ajustado con breteles finitos que complementó con unas altísimas sandalias al tono y fue una de las más fotografiadas de la noche.

Luego, estuvo en la fiesta de la revista Caras y allí se la vio con un minivestido de pailletes plateado con un recorte en el lateral que dejaba buena parte de su silueta al descubierto. El modelo tiene además un sensual tajo. Como complemento, llevó sandalias plata altísimas. Nuevamente, Pampita fue la más mirada y fotografiada de la noche.

Embed Ver esta publicación en Instagram @revistagenteok Una publicación compartida de Pampita (@pampitaoficial) el 4 Ene, 2020 a las 4:24 PST

Desde que empezó el verano, Pampita ha compartido con sus casi 5 millones de seguidores todos los looks que ha llevado, impactando no sólo con las microbikinis sino también con los minivestidos que se roban todas las miradas. Sus casi 5.000.000 de seguidores además, no paran de hacerles buenos comentarios con las elecciones de su vestidor.