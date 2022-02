Ya son 23 muertos y más de 80 personas internadas por cocaína envenenada

“Son 15 víctimas en San Martín y ocho en Hurligham”, detallaron las fuentes consultadas por este medio e informaron que esta tarde se harán, al menos, 11 autopsias. Aunque no pudieron dar precisiones sobre la cantidad de personas internadas. Desde el Gobierno bonaerense la última cifra de pacientes afectados por la droga envenenada se elevaba a 84, de los cuales 20 estaban muy graves.

“Durante la madrugada del jueves 3, los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea”, se informó de manera oficial desde el gobierno bonarense.

Las personas internadas se encuentran en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López. A ellos se sumaron los centros asistenciales de Malvinas Argentinas y Merlo, que reciben pacientes derivados.

Durante la jornada de ayer, el Ministerio de Salud constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, también lanzó un alerta. Además, se sumaron dos unidades UTIM para el sistema de traslados y se emitió un alerta epidemiológica a todos los hospitales bonaerenses.

Hay que recordar que tras conocerse ayer los primeros casos de intoxicación por estupefacientes envenenados, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que pidió a la ciudadaníadescartar la droga comprada en las últimas 24 horas.

Ya se había adelantado que la cifra de muertos por el consumo de este tipo de droga podía ascender. Eso mismo le habían informaron desde La Plata al propio gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que se encuentra en Rusia junto al presidente Alberto Fernández. El mandatario provincial analizará en las próximas horas si regresa al país de manera anticipada.

Ayer, el ministerio de Salud bonaerense emitió una alerta por “intoxicación por consumo de cocaína adulterada”. “Tras la difusión del caso, después del mediodía, se multiplicó la cantidad de casos que llegaron a los hospitales con una gran intoxicación: ingresaron inconscientes y en muy mala condición”, describieron las fuentes de la investigación sobre la virulencia del envenenamiento de la droga que consumieron.

Y contaron: “Muchos mienten sobre dónde compran los estupefacientes, pero en este caso no fue así: todos señalaron Puerta 8. Y todos se descompensaron después de consumir en sus domicilios, incluso varios murieron en sus casas”.

El caso se conoció durante la madrugada de este miércoles, luego de la llegada de los pacientes a los hospitales bonaerenses, todos con el mismo cuadro de salud y admitiendo consumo reciente de cocaína. Agentes de la Policía Bonaerense empezaron a trabajar de inmediato. En una de las entrevistas, uno de los damnificados comentó que había comprado la droga en las cercanías del barrio “Puerta 8″: se trata de un asentamiento sumamente precario ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista y en la localidad de Tres de Febrero.

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, habló sobre el asentamiento: “Es un lugar habitual de venta de droga al por menor y se ha allanado varias veces, pero estamos hablando de hechos de una naturaleza diferente, porque una cuestión es la venta de droga y esos búnkers, que es imprescindible allanar y batir constantemente, y otra cosa es un hecho que puede generar la muerte de mucha gente. Nuestra angustia es poderlo comunicar, de tal manera que los que estén en posesión de este veneno sepan que no lo tienen con consumir”.

Y también dijo: “No es algo habitual, este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea, porque aún faltan las pericias toxicológicas, ha sido incluida intencionalmente, no parece ser un error en el procesamiento del material“.

Mientras tanto, la Justicia bonaerense cree que en las próximas horas tendrá los resultados parciales de los exámenes que se le realizan a la droga adulterada que fue incautada en los allanamientos de Puerta 8, en Tres de Febrero. Mientras que en varios hospitales de la provincia los médicos siguen luchando para salvarle la vida a decenas de consumidores, en dos laboratorios de Munro y La Plata, dependientes de la Procuración, los especialistas buscan conocer cuáles son los componentes de la sustancia que ya dejó, al menos, 23 muertos.

“La técnica utilizada para conocer ante que sustancia estamos es la espectrofotometría. Es una de las más utilizadas para la detección y análisis de moléculas. Para que se entienda de manera sencilla, con este método se va viendo como refracta la luz contra el elemento analizado y en base a eso se puede determinar qué tipo de componente es”, explicó uno de los especialistas.

Además de los laboratorios de la Procuración, también se requirió colaboración al Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se le dio intervención al Laboratorio de Toxicología, Química legal y de Antropología Forense