A su vez, aclaró por qué se decidió ir a la base de Mar del Plata, que está más alejada que la de Puerto Belgrano. "El comandante informó que avería había sido subsanada y seguía en sumersión. Él consideró que Mar del Plata era su apostadero habitual y coordinó con la base disminuir la cantidad de días de patrulla, pero no cambiar el rumbo, porque no era una emergencia. Si no hubiera sido así, no hubiera seguir en inmersión y hubiese salido a superficie para pedir apoyo", indicó el vocero.