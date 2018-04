Vinculan a "El Corcho" Rodríguez a la causa Odebrecht y piden que se le prohíba salir del país

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , habló hoy sobre las acusaciones que vinculan al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez con las coimas de la constructora brasileña Odebrecht y pidió que la Justicia tome cartas en el asunto.

En el marco de la investigación, Alonso solicitó que se lo cite a indagatoria, se le inhiban los bienes y se le prohíba salir país. "Rodríguez estaría vinculado con la sociedad (Sabrimol) y él sería el intermediario: transfirió o pagó esos dineros ilícitos a ex funcionarios públicos de Argentina", dijo la funcionario según lo publicado por el diario Clarín.

Asimismo, Alonso sostuvo que el empresario estaría vinculado a "un tramo de las coimas de 2012 a 2014, que se habría pagado a través de la sociedad uruguaya", destinados a coimas en la Argentina.

Este tramo al que refiere la funcionaria del gobierno hace alusión a once millones de dólares depositados en una cuenta de la empresa fantasma Sabrimol Trading con el objetivo de obtener contratos de negocios en el país.

"Lo que se está solicitando por parte de la oficina, y entiendo que el fiscal Federico Delgado lo hará en los próximos días, es citar a indagatoria, inhibir bienes y prohibir la salida de Jorge Rodríguez, de sus contadores, pero también de Julio De Vido , Roberto Baratta y José López, además de otros ex funcionarios y empresarios que fueron indagados por Casanello", agregó en alusión al equipo del ex ministro de Planificación.

Según una investigación, Sabrimol Trading recibió 32 transferencias por un total de US$9 millones entre 2012 y 2014 de cuatro firmas offshore controladas por el doleiro brasileño Olivio Rodrigues Junior: 16 de Klienfeld Services Ltd (por un total de US$5,4 millones), ocho de Innovation Research Engineering Development Ltd. (por US$1,1 millones), siete de Select Engineering Consulting and Services (por US$2,1 millones) y una de Trident Inter Trading Ltd. (por 314.965 dólares).

El pedido de Alonso llega después de que el juez federal Sebastián Casanello solicitara a la Justicia uruguaya que avance contra las cuentas de Rodríguez en aquel país, en particular las que puedan seguir abiertas en el Banco Itaú, como también su chacra Rosa Amarilla, cercana a Punta del Este.

La Oficina Anticorrupción se presentó como querellante en las tres causas en torno a las coimas de Odebrecht. "Lo que nosotros podemos ver es que lo que era una sospecha a partir de lo que había declarado un doleiro, un cambista en Brasil, en Uruguay empieza a ser un indicio", finalizó Alonso.





Fuente: La Nación