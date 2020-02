Se viene un aumento en las tarifas del transporte, será desde mayo

El ministro de Transporte, Mario Meoni, dijo que analizan la medida. Puntualizó que en caso de aplicarse, los incrementos en los boletos no estarán por encima de la inflación

El ministro de Transporte, Mario Meoni, informó que está en estudio una posible suba en las tarifas del transporte, en un esquema que las ubicaría cercanas a la inflación.

“Va a haber aumentos de tarifas desde mayo pero muy razonables. No van muy por encima de la inflación, no la equiparan, diría. Estamos pensando en un esquema escalonado pero no debería superar el 10%”, señaló el funcionario en declaraciones a Radio con Vos.

En relación a la política de subsidios que llevará adelante el gobierno, Meoni señaló que “los sectores medios deben tener también una parte importante de su tarifa subsidiada, entiendo que es el núcleo trabajador y que más se mueve, son trabajadores de sectores medios que también tienen que tener subsidios”.

Como en otras áreas del gobierno, el ministro aseguró que la intención del gobierno es que esos subsidios lleguen a la demanda y no a la oferta. “Queremos que lo que hoy estamos distribuyendo en materia de subsidios tenga básicamente a la direccionalidad a las personas y no a la concentración de recursos a algunas empresas. Ese es el escenario principal con lo que no debería modificarse demasiado el núcleo subsidiado”.

“También hay una realidad que el sueldo promedio es de $37.000 y no mucha gente está por encima de eso, es muy difícil pensar de aplicarle tarifa plena o algo que se le parezca, tiene que ir avanzando progresivamente y paulatinamente”, agregó.

Meoni explicó que, al mismo tiempo que se congelaron las tarifas del transporte público de colectivos y micros, el gobierno estableció “una política de revisión” tanto en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano como en el interior. “Hay muchas asimetrías entre las provincias y el AMBA y una pesada carga en CABA y AMBA que hace replantearse a quién se subsidia de verdad. En muchos aspectos, entendemos que se están subsidiando empresas y no al pasajero, objetivo que queremos tener. En esa política de revisión es que nos dará un número defitinivo de costo estimado de un pasaje de colectivo”, dijo el funcionario.

El 2 de enero pasado, el gobierno nacional anunció el congelamiento de las boletos de colectivos y trenes por 120 días. La medida se dispuso a través de un decreto, ya que si bien la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva disponía un freno para los aumentos de las tarifas de los servicios públicos, el transporte había quedado afuera. A este punto se suma las habituales divergencias entre los boletos que se pagan en Buenos Aires y el conurbano y los que se abonan en distintas ciudades del interior del país.

“El día 121 vamos a tener una nueva política de compensaciones, de subsidios para la zona AMBA e interior del país. A partir de allí vamos a establecer el incremento de tarifas que será consensuado con el ministro de Economía porque por un lado tiene que ver con las posibilidades reales de aumento que se pueden dar y lo que puede pagar la gente sin actualización salarial. Creemos que debe ir atado a lo que han sido los incrementos salariales de los últimos meses y este primer trimestre el aumento de tarifas”, explicó Meoni.

“En general el impacto del aumento de tarifas en cuanto a las compensaciones no genera un ahorro muy importante para el Estado y por eso vanos a ser muy cautos en cuanto se va a aumentar en materia de la tarifa del costo de cada pasaje”, concluyó Meoni.