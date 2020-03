De Vido luego de ser liberado: “Si hay Justicia, la causa Once se va a caer”

Julio De Vido estrenó su libertad con un viaje a Comodoro Py. El ex ministro de Planificación se presentó en los tribunales federales para notificarse de la resolución que ayer ordenó su excarcelación en el caso que investiga presuntas irregularidades en la administración de los fondos de Río Turbio.

El ex hombre fuerte del kirchnerismo, que desde diciembre cumplía arresto domiciliario, hizo una polémica declaración sobre otra investigación en la que está imputado. “Si hay Justicia en este país, la causa Once se va a caer”, contestó ante las preguntas de los periodistas que lo esperaban en el edificio judicial de Retiro.

Los dichos de De Vido están vinculados a un expediente por falso testimonio abierto contra Juan Brito, el perito que dijo que los frenos del tren del Ferrocarril Sarmiento que se accidentó el 22 de febrero de 2012 no funcionaban. En base a estas conclusiones técnicas, se sustentaron las acusaciones contra los funcionarios del área, entre ellos el propio De Vido, quien tiene una condena a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta. Sobre Once, el ex funcionario no quiso contestar si tiene miedo de volver a ir a la cárcel.

Pero el ex ministro no solo apuntó a la causa Once sino a todos los juicios que tienen los ex funcionarios de su gobierno y dijo que se trata de causas “orquestadas” por el gobierno de Mauricio Macri: “Todas las instrucciones se llevaron adelante durante el gobierno de Macri. Fueron absolutamente orquestadas a partir del lawfare. Todas esas instrucciones deben ser anuladas, por lo tanto no deben continuar ninguno de esos juicios orales”.

De Vido llegó a las 10:30 al sexto piso de Comodoro Py, donde se encuentra el Tribunal Oral Federal 1, que ayer le dio la libertad en la causa Río Turbio, uno de los expedientes en los que el ex funcionario está acusado de corrupción. Fue para firmar el acta de libertad y los compromisos que debe asumir, como presentarse todos los meses en el tribunal y comprometerse a no obstaculizar la causa y estar a disposición. El trámite duró unos minutos.

Luego habló con los periodistas. Dijo que nunca se fue de la política “ni aun cuando estuve detenido”, que de salud está “perfecto” y que su libertad fue por “la voluntad soberana del pueblo argentino que echó al macrismo del gobierno”.

Cuando le preguntaron quiénes son los presos políticos que hay en la Argentina, De Vido contestó: “Yo voy a nombrar a cuatro y en los cuatro a todos los demás que están vinculados: Amado Boudou, Luis D´Elía, Milagro Sala y quien te habla”.

¿Y José López? - le preguntaron por el ex secretario de Obras Públicas, su segundo en el Ministerio de Planificación, que fue encontrado con bolsos con nueve millones de dólares y que se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos de la corrupción.

-No es preso político, es parte del otro lado de la grieta, es parte del odio, de la traición y del macrismo.

De Vido estaba detenido desde el 25 de octubre de 2017 cuando se presentó en Comodoro Py luego de que la Cámara de Diputados le quitó los fueros tras la orden de detención de la Cámara Federal. Estuvo en la cárcel de Marcos Paz hasta el 14 de diciembre cuando obtuvo el arresto domiciliario con el monitoreo de la tobillera electrónica. Y ayer el Tribunal Oral Federal 1 le dio la libertad.

En ese expediente está acusado de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos para la puesta en marcha de la mina de cárbon en la localidad de Río Turbio, en Santa Cruz. El tribunal debe fijar la fecha de inicio del juicio.

Por la tragedia de Once De Vido tiene una condena que está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal tiene el expediente hace un año y todavía no resolvió. Si confirma la condena, el ex funcionario volverá a prisión.

Además del caso Río Turbio, De Vido espera la realización de otros juicios: por los cuadernos de la corrupción y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Además, actualmente está siendo juzgado con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Visiblemente contento, el ex ministro adjudicó su liberación a la “voluntad soberana del pueblo argentino” que “echó” a Cambiemos del Poder. “El amor triunfa sobre el odio y la vida sobre la muerte; yo fui detenido sin siquiera haber sido indagado y quiero agradecerles a todos los que dieron testimonio de lo que vivimos y a los compañeros que me fueron a visitar de todos los partidos políticos y de todas las religiones”, agregó.