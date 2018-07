Video: conocé al joven barbero argentino que nació sin manos y superó sus límites

"Me propuse ser barbero, y acá estoy": así de simple lo explica el joven argentino Gabriel Heredia, una persona que encarna una buena prueba de que la voluntad de superación puede triunfar contra cualquier circunstancia. Gabriel nació sin manos, y a la edad de catorce años decidió que quería seguir los pasos de su madre, que era peluquera. Pare ello se prometió a si mismo que no dejaría que su discapacidad fuese un obstáculo y comenzó a practicar con sus amigos.





"Esto de ser barbero surgió ocho años atrás, cuando mi mamá era peluquera", explica Gabriel. "A lo primero me lo tomé como un 'hobby', reconoce el joven, "y después me lo fui tomando más en serio, cuando vi que me iba gustando más". "Ahora amo hacer esto, es pasión para mí", añadió.