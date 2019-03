Urtubey: "La económía de Argentina es casi tan compleja o peor que 2001"

Argentina está viviendo una crisis económica equiparable a la del año 2001, pero no estalló porque la sociedad está siendo más paciente que hace 17 años: "El umbral del dolor del pueblo argentino es realmente asombroso".





Esto es lo que piensa el gobernador de Salta y precandidato peronista a la presidencia Juan Manuel Urtubey, quien trazó un paralelismo angustiante entre las dos crisis: "Esto ya lo vivimos: la carrera entre el dólar y las tasas, la destrucción del sistema productivo, volcarnos a la lógica de la especulación financiera como única herramienta, enfriar la economía para bajar la inflación. No hay que ser muy grande para haberlo vivido". Urtubey, referente del frente peronista Alternativa Federal, cree que el Gobierno de Mauricio Macri eligió "un camino que no es innovador, un camino que ya se eligió otras veces en la Argentina y nos fue mal".





"Nosotros somos un país que tiene algunas cosas raras, que vivimos permanentemente", reflexionó el gobernador, explicando que "hacemos lo mismo, a veces casi con la misma gente, y pretendemos que nos vaya diferente". Consultado por el periodista Luis Novaresio (A24) sobre las diferencias técnicas entre la época de De La Rúa y la de Macri, el mandatario salteño dijo que no ve "un escenario en términos de complicación social muy diferente a esto". "Si nos sentamos a ver la estructura económica de Argentina es casi tan compleja o peor que en ese momento", agregó. "Estas cosas se vivieron en los 90, se vivieron en los 70, se vieron los 80", abundó Urtubey.





"Lo que pasa es que ahora vamos sumando más aditamentos, porque ahora no es sólo una caída muy fuerte de la moneda nacional, una devaluación fuertísima, sino que aparte este lo estamos viviendo con una caída brutal de nuestra actividad productiva, de la competitividad de nuestra actividad productiva, y todo eso va junto obviamente con niveles de inflación realmente terribles. Entonces una caída de la actividad económica, estanflación clara, y lo peor es cuando no ves un escenario a corto plazo o a mediano plazo que te diga 'podemos estar un poco mejor'. Y si te planteás un plazo largo que es tan largo que no lo pueda ver, es como no tenerlo".





En términos sociales, Urtubey dijo ver un cambio en el ánimo de la población: "En alguna medida me parece que lo que hoy estamos viviendo y la 'no reacción' de la gente responde a que la gente dijo 'Bueno, ya está, faltan no sé cuántos meses y voy a poder cambiar historia'. En otra época cuando no teníamos posibilidad de que esto cambie la gente reaccionó de otra manera". "Me parece que hay un canal de expresión que por ahí la sociedad lo puede utilizar en bien de los argentinos", dijo el político. "Es como sucedió en el 2001. Sucedió después de la elección en donde nada a cambió y siguió todo igual. Y bueno, la gente reaccionó. Yo no veo un escenario en términos de complicación social muy diferente a esto. Y si nos sentamos a ver la estructura económica de Argentina es casi tan compleja o peor que en ese momento".





Consultado sobre qué valoración hace de la gestión de Mauricio Macri, Urtubey dijo que no duda de la "buena intención" del presidente, pero también lo criticó: "Claramente es un presidente que conduce un gobierno que primero subestimó la envergadura de la crisis, a mi juicio, y su gobierno sobreestimó el prestigio personal del presidente como forma de resolver la falta de confianza, la falta de inversión y todo eso". "El sistema esté no se arregla con personajes providenciales que resuelven las cosas", resolvió el gobernador. "Se necesitan sistemas, seguridad jurídica, determinadas normas que garanticen condiciones de inversión, determinado escenario que a vos te dé algo de competitividad para que vos sepas que tienes que invertir. Me parece que todo eso no hay en Argentina y bueno, hoy lo pagamos. Estamos en un rumbo equivocado".





Fuente: Perfil