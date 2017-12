"Que puede ser discutible una prisión preventiva en un proceso donde todavía no hay procesamiento, no hay indagatoria, no hay nada, aparece como demasiado audaz en términos procesales. Pero que eso permita decir que está todo mal y somos todos perseguidos, no. Hay mucha gente que está detenida o investigada en la Justicia por chorros, no por persecución política", subrayó.