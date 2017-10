Uno por uno, la palabra de cada diputado en la sesión de desafuero

Fue un trámite. La sesión en la que se debía debatir el desafuero del exministro de Planificación Julio De Vido no duró más que un par de horas, ya que el bloque kirchnerista no bajó al recinto. Por eso, salvo por una abstención, todos votaron a favor de quitarle los fueros judiciales al exfuncionario. Hasta María Emilia Soria, del Frente para la Victoria.

La votación fue 176 a favor y 1 abstención. La orden del juez Luis Rodríguez --quien lleva la causa en la que se investiga al ex ministro K por malversación y desvío de fondos vinculados a la mina de carbón de Río Turbio en Santa Cruz-- afirmaba que debía ser detenido ni bien la Cámara baja aceptara su desafuero.





Aquí, ​una frase por cada diputado.



Pablo Tonelli, Cambiemos (C.A.B.A.)

“Se calcula que el perjuicio económico al Estado fue de 6.995 millones de dólares”.





Juan Brügge, Unidos por una Nueva Argentina (Córdoba)

“No estamos de acuerdo con la existencia del fuero de arresto: es una inmunidad que ya tiene que quedar sin efecto”.





Graciela Camaño, Unidos por una Nueva Argentina (Buenos Aires)

“Tenemos un problema con la corrupción, que es sistémica: estamos fallando con la regulación”.





Alicia Ciciliani, Partido Socialista (Santa Fe)

“Lo que pasa en esta cámara no es sólo para De Vido, sino un mensaje para toda la dirigencia política”.





Margarita Stolbizer, GEN (Buenos Aires)

“Preso un corrupto no se termina la corrupción, no sobreactuemos un festejo que no puede ser tal”.





Federico Masso, Libres del Sur (Tucumán)

“Con el dinero de la corrupción se podrían haber construido millones de casas para los argentinos que quieren vivir mejor”.





Ivana Bianchi, Compromiso Federal (San Luis)

“Por cada corrupto que existe hay más pobres, menos necesidades cubiertas y más dolor”.





Berta Arenas, Compromiso Federal (San Luis)

“Votamos en contra la vez pasada porque no se puede juzgar por la moral. [...] Ahora vamos a votar el desafuero".





Pablo López, Frente de Izquierda (Salta)

“Vamos a votar el desafuero, pero acá hay una clara maniobra política par exonerar a todo el régimen que se ha beneficiado con la política de Julio De Vido [...]: se mantiene la patria contratista”.





María Teresita Villavicencio, Del Bicentenario (Tucumán)

“No quiero que el Congreso sea un aguantadero”.





Juan Francisco Casañas, Del Bicentenario (Tucumán)

“De Vido robaba para la corona”.





Oscar Romero, Justicialismo (Buenos Aires)

“El peronismo tiene mucho López, pero son los López que reivindicamos: el que se levanta a la mañana para ir a trabajar” .





Juan Carlos Giordano, Frente de Izquierda (Buenos Aires)

“Los nuevos De Vido son Aranguren y Dietrich”.





Alcira Argumedo, Proyecto Sur (C.A.B.A.)

“Bonadio es el segundo juez con mayor cantidad de denuncias después de Oyarbide”.





Alfredo Olmedo, Salta Somos Todos (Salta)

“Le pido a la Justicia que no le vaya a dar la prisión domiciliaria como Milagro Sala, que no aparezcan los de derechos humanos diciendo que es un preso político”.





Héctor Daer, Bloque de los Trabajadores (Buenos Aires)

“Me parece que los aplausos están de más porque no estamos festejando nada”.





Nathalia González Seligra, PTS - Frente de Izquierda (Buenos Aires)

​ “Lo que explica que De Vido todavía no esté preso es que la Justicia es amiga del poder”.





Juan Manuel Pereyra, Concentración FORJA (Córdoba)

“Me preocupa vivir en un país en el que primero te encarcelan y después averiguan si has cometido un delito”.





Mario Negri, UCR (Córdoba)

“Ningún gobierno de ningún color político le ha puesto tanto poder poder en las manos como ocurrió con el diputado hoy en cuestión”.





María Emilia Soria, FpV (Río Negro)

“Voy a votar afirmativamente, y voy a agradecer a mis compañeros de bancada”.