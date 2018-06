Uno de los titulares de la CGT aseguró que "el paro no soluciona nada"

Las palabras del titular del sindicato de SOESGyPe surgieron después de la opinión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien en el programa de Mirtha Legrand del sábado por la noche advirtió que "al día siguiente vamos a estar igual. Ni la gente sabe por qué está parando".





"Creo que un paro no soluciona nada ni va a arreglar el país, ni tiene la obligación y responsabilidad de gobernar, pero un paro es un desahogo para la misma gente y es una expresión para que le llegue al Gobierno que las cosas no están bien. El problema es que el que no entiende es el Gobierno", respondió el sindicalista.





Y disparó duro contra el propio Frigerio: "Lo que pasa es que él tiene una visión de país en el que viven ellos, nosotros no lo vemos. Es otra realidad. Porque seguramente no conoce lo que está sufriendo la gente".





El titular de la CGT no quiso entrar en comparaciones sobre cómo se encontraban los trabajadores durante los años de gobierno de Cristina Kirchner y durante la gestión de Mauricio Macri, aunque deslizó: "Yo nunca estuve con Cristina, pero si tengo que comparar hoy, por lo menos la gente estaba más aliviada. No había lo que hay hoy: una calentura social infernal. Nosotros estamos de alguna forma para contener eso, pero en algún momento hay que desahogarlo".





Acuña advirtió que la CGT no realizará ningún tipo de corte de ruta o de calles, pero alertó: "Quédense tranquilos que mañana nadie va a ir a trabajar".





Por su parte, no le cerró la puerta a un posible acercamiento del Monseñor Jorge Lugones, uno de los obispos más cercanos al papa Francisco, a la CGT en un futuro próximo: "Lugones es un obispo que se preocupa por los pobres. se ha reunido con nosotros de antes y está muy preocupado por la situación social que atraviesan los pobres en el país", afirmó.





