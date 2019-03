Unidad Ciudadana denunció irregularidades en las máquinas de votación en Neuquén

Autoridades de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino (UC-FN), uno de los partidos opositores al actual gobierno de la provincia de Neuquén, denunciaron haber constatado "irregularidades con las máquinas de votación" del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) a través del cual hoy se elige gobernador en la provincia.



"Recibimos la información de distintos votantes de diferentes puntos de la provincia que cuando fueron a emitir su voto, la máquina no funcionó de acuerdo a como debería haber sido y comprobaron que el voto no era el que habían intentado emitir", afirmó Sergio Fernández Novoa, candidato a diputado por UC-FN, en una conferencia de prensa convocada este mediodía en el hotel Tower de la capital provincial.

Según dijo, la apoderada del partido, Belén de los Santos, "pudo comprobar en una máquina de una escuela que, tras varios intentos por votar por una lista determinada, la máquina no respondía".







A su turno, De los Santos agregó haber corroborado "una irregularidad en la escuela 56" y que confiaban que estaban "a tiempo de corregir algunas cosas".



"Hemos elaborado un listado con números de escuelas y mesas donde constatamos estas irregularidades y se las pasamos a la Justicia Electoral para que tomen las medidas pertinentes", apuntó De los Santos.

"Son irregularidades que nos habían anticipado que no iban a pasar pero, al estar frente a esta situación, las hemos acercado a la Justicia para que las resuelvan", concluyó.



Los principales candidatos que se disputan hoy la gobernación de Neuquén son el actual mandatario provincial Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que apuesta a una reelección; el candidato de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, Ramón Rioseco; y el radical Horacio "Pechi" Quiroga, por Cambiemos.

"Queremos alertar a la población y pedirle al elector que cuando vaya a votar compruebe que lo que votó es exactamente lo que quiso votar y que advierta de esto al presidente de mesa para que se cambie la máquina", dijo Novoa.