Uñac, acerca de la suspensión del Pacto Fiscal: "No es un cheque en blanco para subir impuestos"

Este martes, el presidente Alberto Fernández recibió a los gobernadores de 22 provincias, entre ellos el primer mandatario de San Juan, Sergio Uñac, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para firmar un Acuerdo Federal. Se trata de una adenda al Consenso Fiscal, sellado en 2017 con Mauricio Macri, para postergar por un año la baja de Ingresos Brutos proyectada para 2020, lo que provocará más recaudación impositiva para los distritos. Luego de la firma, el gobernador Sergio Uñac y su par de Jujuy, Gerardo Morales, dieron una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la cual en primer mandatario sanjuanino aseguró que la medida consensuada "no es un cheque en blanco para subir impuestos".

Uñac aseguró que lo firmado este martes es para "poder mantener la caja de ingresos que tienen las provincias, pero no es un cheque en blanco para subir los impuestos, más allá de lo que cada gobernador pueda determinar". Para esto, aclaró que "en San Juan no está previsto y lo que vamos haciendo es una actualización respecto a la inflación determinada pero no una cifra superior a este índice".





Consultado sobre una posible modificación en el esquema de coparticipación, Uñac señaló: "Creo que en algún momento deberemos darnos una nueva discusión respecto fundamentalmente de la distribución primaria de la coparticipación; esto es, de la masa coparticipable, qué porcentaje le corresponde a Nación y qué porcentaje se distribuye entre las provincias argentinas. Esto será motivo de una reunión cuando la economía esté encaminada y no hoy, cuando obviamente estamos tratando de parar una caída, por lo menos de amesetar esto y que a partir de ahí empiece a crecer el país".





Con respecto a las demandas que la Provincia mantiene con Nación, el mandatario provincial anticipó que "hemos decidido suspender esto por el término de un año, siempre confiando en que va a haber una comisión que va a estudiar de qué manera podemos compensar esto dentro de lo previsto".





Para finalizar, Uñac puso en relieve "la voluntad del presidente Fernández de haber cumplido la palabra empeñada durante la campaña, de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad, que son nuestros abuelos y los chicos. Coincidimos plenamente en esta visión federal de convocar a todos los gobernadores y establecer en conjunto, mediante una discusión razonable, cuál es el rumbo que el país necesita y que las provincias deberemos acompañar".





Además del gobernador Sergio Uñac, estuvieron presentes los mandatarios de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; y Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; y Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tucumán, Juan Manzur; y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta