Una víctima de abuso en el Instituto Próvolo dijo que en el lugar hay frascos con fetos

Un nuevo testimonio de una víctima del Instituto Próvolo reveló que en un sector del extenso edificio guardaban frascos con fetos.



La víctima, luego de contar las vejaciones que sufrió por parte de los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y la monja Kumico Kosaka, señaló que en la institución de Luján guardaban frascos con fetos.



Lo que todavía no está claro es si esta víctima vio esos frascos o no, pero sí indicó el lugar donde estaban guardados.



Con esto se espera que la Justicia realice una nueva inspección en el Próvolo para verificar estos dichos.



El abogado de Xumek, Sergio Salinas, indicó que dichos fetos tendrían que ver con abortos que sucedieron allí.



Agregó que existen pruebas tanto de testigos como en los libros del Instituto Próvolo sobre chicas menores de edad embarazadas, aunque no se sabe si hayan sido producto de los abusos sexuales que cometieron los curas.