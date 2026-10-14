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Una roca gigante aplastó una camioneta y el conductor resultó ileso

Una Toyota Hilux recibió el impacto de rocas de gran tamaño cerca del puesto de Gendarmería de Los Árboles, en alta montaña. A pesar de los graves daños materiales, la víctima no sufrió lesiones.

Un impresionante accidente ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.112 y en inmediaciones del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional, cuando un desprendimiento en el cerro provocó la caída de rocas de gran dimensión —entre ellas una de varias toneladas— sobre una camioneta que transitaba por el lugar.

A través de un llamado al 911 se alertó sobre el siniestro en la zona de alta montaña. Al arribar al lugar, personal de Gendarmería constató que los bloques de piedra habían impactado de lleno contra una Toyota Hilux. El vehículo era conducido por T.V.A.V., un ciudadano chileno radicado en Argentina, quien milagrosamente resultó ileso y fuera de peligro, pese a la magnitud de los destrozos observados en la estructura del rodado.

Tras la verificación del estado de salud del automovilista, se dio aviso a la empresa concesionaria Caminos Aconcagua para proceder a las tareas de remoción del material rocoso sobre la calzada y coordinar las medidas de seguridad vial correspondientes en el tramo afectado.

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