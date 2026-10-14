Un impresionante accidente ocurrió en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.112 y en inmediaciones del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional, cuando un desprendimiento en el cerro provocó la caída de rocas de gran dimensión —entre ellas una de varias toneladas— sobre una camioneta que transitaba por el lugar.
Una roca gigante aplastó una camioneta y el conductor resultó ileso
Una Toyota Hilux recibió el impacto de rocas de gran tamaño cerca del puesto de Gendarmería de Los Árboles, en alta montaña. A pesar de los graves daños materiales, la víctima no sufrió lesiones.