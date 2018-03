Según la abogada del hombre, Claudia Maldonado, al menos en diez oportunidades su cliente fue a ejercer su derecho de ver a su hijo -un niño que pronto cumplirá tres años- y no lo dejaron.





"Tenemos un acuerdo firmado por las partes y homologado por una jueza desde hace un año y medio en el cual la progenitora incumple sucesivamente el contacto con el padre no conviviente, no se lo da, no le permite verlo", explicó.





Además de la multa, la mujer deberá pagar las costas del proceso. "Nosotros venimos luchando por el régimen de visita, que ahora se llama sistema comunicacional, desde hace dos años y medio. En ese tiempo han sido muy pocas las veces que el papá pudo verlo al nene. En septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de las visitas y se lo incumple sistemáticamente e incluso mi defendido y toda su familia ha sido denunciada por violencia familiar para que no quede una persona que pueda buscar al niño", agregó.





Según la abogada, en caso de que se siga incumpliendo con las visitas pedirán el cambio de guarda a favor del padre.





(Fuente: TN)