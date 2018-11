Una medida a seguir: una petrolera bajó hasta 3,2% los precios de combustibles

Fuente: ámbito.com

En los surtidores, la decisión implica una rebaja de apenas unos centavos por litro, pero representa un giro importante en la seguidilla de aumentos en medio de un abrupto descenso en las ventas, fundamentalmente de nafta Premium.Tras el último ajuste de hasta 12%, las compañías quedaron en medio de las críticas por decidir un incremento cuando el dólar y el crudo Brent, las dos principales variables para definir subas, mostraban retrocesos.En Londres el barril de Brent pasó casi toda la jornada del viernes por debajo de los u$s 70 por primera vez desde abril, pero luego recortó pérdidas y cerró enEn un día perdió 47 centavos.En tanto, el dólar profundizó su tendencia a la baja y cayó otros 15 centavos apara la venta, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deEl billete minorista tocó así un nuevo mínimo desde agosto pasado y acumuló un retroceso de 22 centavos durante la semana.La rebaja de Axion comenzó a regir este sábado a la medianoche. No se descarta que otras petroleras sigan por el mismo camino, aunque fuentes del sector revelaron que otro de los motivos de la marcha atrás es la enorme brecha de precios con YPF, la principal jugadora del mercado. Las diferencias de precios entre la estatal y las privadas marcaron un récord, que no tiene antecedentes cercanos.En momentos de crisis, donde los consumidores buscan ofertas y oportunidades en detrimento por la fidelidad por el producto, las petroleras deben amoldar sus políticas y estrategias de ventas.