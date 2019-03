Una low cost te ofrece viajar gratis por un año si borrás tus fotos de Instagram

Una aerolínea ofrece una original propuesta: borrar todas las fotos de tu perfil de la red social Instagram. La oferta inusual propone como contraprestación viajar gratis durante todo el año. Claro que para ello habrá que ser seleccionado a través de un sorteo.





La compañía estadounidense Jetblue anunció que regalará por medio de un concurso tres de sus pases "All You Can ___".o "Todo Lo Que Pueda ___", los cuales les brindarían a los ganadores acceso a viajes ilimitados a más de 100 destinos.





Según consignaron en su página web los requisitos para entrar al concurso son sencillos. La idea es que todos los concursantes borren o archiven todas las publicaciones en su perfil de Instagram, y piensen en cómo quisieran llenar ese espacio en blanco usando sus viajes.





Después de limpiar su cuenta, las personas interesadas deben subir una foto indicando qué harían con el pase y completar la frase en inglés de "Todo Lo Que Pueda ___". Por ejemplo, si un concursante quiere viajar a un destino donde pueda comer tacos, debe completar la frase "Todo Lo Que Pueda Taco", en inglés "All You Can Taco".





Para subir la foto, las personas deben usar el formato correcto accediendo a la página web de la aerolínea.





En preparación para la campaña, la aerolínea borró sus publicaciones de su propia página de Instagram. Según las reglas, los concursantes tienen hasta las 8:59 a.m. del 8 de marzo para participar. Quienes participen deber dejar su página en blanco hasta entonces.

(Fuente: La Nación)