Una jubilada argentina sufrió un ACV en Tailandia, debe una fortuna y no tiene dinero para volver

Una jubilada argentina sufrió un derrame cerebral en Tailandia y por su internación, acumuló una deuda de 70 mil dólares a pesar de tener seguro médico. Esto se ve agravado porque no tiene dinero para pagar la internación, la están obligando a que se retire del hospital pero no hay un avión sanitario disponible.





Mercedes Albinatti tiene 73 años. Viajó a Tailandia con su marido y para hacerlo sacó un seguro médico. Pero el 4 de enero sufrió un ACV que obligó a que la internaran. El seguro cubrió los primeros 60 mil dólares, pero una vez pasada esa cifra, se sumaron 70 mil dólares más.





Según manifestó Carlos Mariscotti, el marido de la mujer, "es urgente conseguir los 20.000 dólares que cuesta el vuelo con asistencia médica. De otro modo, el cirujano no le da el alta".





Mariscotti, un ex auditor de talleres y obras que también está jubilado, rema esta situación hace semanas: "Apenas la operaron, a los dos días, el médico me dijo que si yo gestionaba un avión sanitario me daba el alta para que Mercedes hiciera la recuperación en Buenos Aires".





"Entonces, lo primero que hice fue hablar con la aseguradora, que no dio respuesta. Después me comuniqué con la Embajada Argentina en Bangkok, a casi mil kilómetros de Chiang Mei: me dijeron que de ninguna manera pagarían un avión sanitario, que costaba como 200.000 dólares. Desde entonces debo haber llamado treinta veces a la Embajada", dijo el hombre en declaraciones periodísticas.





Familiares de la pareja intentaron hacer gestiones en Buenos Aires. "Del Ministerio de Relaciones Exteriores los derivaron a hacer el pedido del avión sanitario al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí los mandaron a ver a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. En todos los casos la respuesta fue nula o negativa", aseguró.





"Yo oportunamente arreglé con el hospital una financiación de la deuda que tengo con ellos. O sea, para ser preciso, no tengo ni los 70.000 ni los 20.000 dólares", señaló el hombre.





Desde el gobierno reconocieron la situación y aseguraron que "sería necesario un vuelo en primera clase, con oxígeno y acompañamiento médico. O sea que serían tres pasajes, incluidos enfermera y médico, más dos pasajes de regreso de los profesionales. Se está gestionando ayuda en el Ministerio de Salud y en Desarrollo Social para intentar dar una solución".





"El hospital ya le comunicó a la Embajada que el lunes tenemos que dejar la cama definitivamente. No sé adónde vamos a ir", manifestó la pareja de la mujer.





El contacto para los que quieran colaborar económicamente con el regreso de la pareja a la Argentina es www.facebook.com/carlosmariscotti