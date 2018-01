Una "fuga por amor": conocé la historia detrás de la chica desaparecida en Neuquén

En la carta, Enzo contó incluso que se vieron a escondidas durante el año pasado pero el contacto se hizo más complicado. Fue entonces que como no se veían desde el 27 de diciembre último, pensaron en fugarse juntos. "Qué significado le daría: 'Fuga por amor' No sé... Antes de aclarar unas cosas quiero pedir disculpas a las autoridades que pasaron la noche sin dormir para rastrearla a ella , como inteligencia , seguridad personal, policía del Neuquén, etc", fueron las palabras con las que comenzó la misiva el novio.