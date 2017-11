Una cirujana de Nordelta mandó un audio criticando a sus vecinos por tomar mate y se hizo viral

Una mujer residente de Nordelta envió un audio quejándose de sus vecinos y se hizo viral en Whatsapp y las redes sociales. Lo insólito es su nivel de enojo que escala hasta llamar "bestias" a los que toman mate en la pileta.





"Te cuento Michelle, yo soy una cirujana, una mujer normal pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina", comienza así el material que fue tendencia en Twitter.

Durante la tarde de este martes, el audio fue el mayor trending topic en Twitter y tendencia en Google Argentina.





"Te cuento, la gente no se ve mala, se ve buena. Pero se ve una gente que viene de barrios visualmente no muy buenos y a mi no me divierte estar en Nordelta mirando el lago y viendo gente que en una reposera de Mar del Plata se va a muelle y toma mate.", sigue.





Repetitivo, el audio sigue con las mismas quejas y agrega otra: no se respeta el horario de la siesta y los nenes rompen los juegos. Ante esto, la mujer pidió una reunión urgente.





En Twitter no tardaron de llegar los mensajes, con Gifs y Memes que incendiaron a la cirujana. Y un usuario acercó más dato: la mujer en cuestión se llama Cinthia y dirige una clínica de estética.

Fuente: Clarín