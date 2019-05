Una carta de Nahir Galarza podría ser la clave para que obtenga la libertad en poco tiempo

A poco más de dos meses de que se cumpla el primer año de la sentencia que la condenó a prisión perpetua, Nahir Galarza podría quedar en libertad antes de lo previsto gracias a una carta que se filtró en los últimos días en la que la joven cuenta que era víctima de violencia de género antes de que asesinara a su novio, Fernando Pastorizzo.





El texto habría sido escrito antes de que Nahir se entregara en la fiscalía, pero no fue presentado en el juicio. Sin embargo, se filtró a pocos días de que se realice la primera instancia revisora del fallo que la condenó, en la cual la defensa buscará reducirle la pena a partir de la violencia que su ex habría ejercido sobre ella.

carta.jpg





"El manuscrito es real y de puño y letra de Nahir. Fue escrito por ella, contando sus vivencias durante las horas del trágico suceso, y lo hizo durante los minutos previos a entregarse en la fiscalía", dijo a Radio Mitre Jorge Zonzini, exvocero de los Galarza.





"Cuando llegué, golpeé la puerta y agresivamente comenzó a preguntarme por qué no le atendía las llamadas", relata Nahir. Y agrega: "Él se ponía violento y yo tenía que hacer lo que él quería. Y además no me gustaba verlo así en ese estado irreconocible".





En otro pasaje del texto, dice: "Él agarró la pistola de mi papá que estaba visiblemente arriba de la heladera". "Se puso violento", admitió. "Me agarró de los pelos y no paraba de decirme insultos muy graves que no quiero repetir porque me dan vergüenza", aclaró, y continúa





A partir de esta prueba, la defensa de Galarza intentará achicar la condena para que pueda salir antes de la cárcel.