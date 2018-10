Un sindicalista de gaseosas tiene 26 purasangres de la misma raza que cría la realeza de Holanda

Desde Holanda hasta el conurbano bonaerense sin escalas. En un informe exclusivo de Periodismo para todos, el ciclo conducido por Jorge Lanata investigó sobre el particular y excéntrico emprendimiento que tiene la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA): la cría de caballos frisones, una especie lujosa de equinos que utiliza la realeza para llevar sus carruajes.

De los tres criaderos que hay en la Argentina, el más grande lo tiene este gremio, liderado hace más de dos décadas por Raúl Álvarez, su secretario general. Según detalló PPT, FATAGA tiene 26 caballos en un club de campo en la provincia de Buenos Aires. El sindicalista es el encargado de velar por su cuidado con detalle: llega todas las mañanas al lugar y se va por la tarde.

La abogada Silvia Martínez denunció que esta actividad es un "capricho" de las autoridades del gremio y que no destinan el dinero de la recaudación para el bienestar y las mejoras de los afiliados. "En ningún momento se les dio a conocer estos animales a los trabajadores y por eso denunciamos administración fraudulenta del patrimonio de los bienes de la asociación", remarcó en diálogo con el programa.

La letrada aseguró que el predio en donde están los caballos, ubicado en General Rodríguez, siempre está vacío. "Es un lugar enorme, con club house, caballeriza, sala de convenciones, de eventos, cabañas. Pero solo está habitado por los animales, que fueron traídos de Holanda por Álvarez y, a partir de allí, comenzaron con la cría", agregó.

La experta en caballos, María Julia Burgos, explicó que el cuidado que tienen es de los mejores en el rubro, ya que tienen los mejores especialistas a su disposición y generaron una gran inversión para "jugar en primera". Es decir, su manutención y trabajo diario significan un gran costo para el gremio.

A pesar de las denuncias sobre el manejo irregualr de fondos de FATAGA en esta excentricidad, el apoderado legal del sindicato, Carlos Traboulsi, aclaró que están para "ayuda medicinal", en especial para chicos con autismo. Y negó que los trabajadores no los puedan utilizar. "Puede sonar raro o no. Pero se hizo con justificativo y no se malversó un solo peso de nadie", argumentó en diálogo con PPT.

Además, el gremio es el propietario de una flota de 74 automóviles, algunos de ellos de lujo. La coleccción incluye un Mercedes Benz GLE 400 coupé 4matic (valuado en $5.200.000), una camioneta BMW X6 M ($2.400.000), BMW X4 28I ($2.600.000) y cuatro Toyota SW4 4x4 automática ($1.400.000) y ocho Toyota Hilux.