Un policía hacía dedo para ir a su casa y terminó ayudando a salvarle la vida a un bebé

"Era un momento crítico. Cuando resucitaron al niño y llegó la ambulancia, me quedé un poco más tranquilo". Así describió el acto de heroísmo en el que intervino un policía mendocino para salvarle la vida a un pequeño de 9 meses que se había ahogado.

Todo comenzó después del mediodía del miércoles. El pequeño fue rescatado de un cauce de agua en General Alvear, donde lo reanimaron y quedó alojado en un hospital fuera de peligro. Pero la historia fue mucho más que eso.

"Ya había sacado servicios en la Comisaría 26ª de Villa Atuel y me disponía a volver a mi casa. Estaba haciendo dedo en la ruta cuando un hombre en una camioneta me levantó. Cuando circulábamos por calle Alem Norte, a metros del cruce con Gabotti, observé un tumulto de personas", recordó el auxiliar Carlos Vega, quien sin saberlo sería un actor fundamental del rescate.

En ese momento no dudó en pedirle al hombre que lo llevaba, a quien ni siquiera conocía, que se detuviera porque algo no estaba bien: "Me bajé y dejé arriba todos mis elementos de trabajo. El conductor se fue, pero regresó más tarde".

Allí se encontró con la urgente situación. "Vi un hombre que le practicaba RCP a un bebé. Me puse al lado y con mi teléfono llamé a la Comisaría para que mandaran móviles. También me comuniqué con el hospital para que enviaran una ambulancia. Era un momento muy crítico".

Mostrando su humildad, el uniformado aclaró que "yo sólo hice las comunicaciones. La reanimación la hizo ese hombre que después me enteré que se llamaba Cristian Pérez. Si él no hubiera estado lo podría haber hecho yo, pero no intervine porque lo estaba haciendo bien".

"Cuando el niño resucitó llegó la ambulancia y personal policial. Ahí me quedé más tranquilo", recordó. El pequeño fue trasladado al Hospital Enfermeros Argentinos y luego derivado al Schestakow, donde se encuentra fuera de peligro.

"Ahora me citaron a la Comisaría. No se cómo se llama el niño, ni conozco a sus familiares, pero le escribí unas palabras de aliento. También le quiero hacer un regalo después", concluyó.

Otros casos

Pese a no tener una gran antigüedad en la fuerza, en sus 6 años como policía Vega recordó otras dos situaciones que le tocó vivir. "El año pasado en Real del Padre dimos con el paradero de una chica menor de edad que estaban buscando hacía cinco días", narró.

En tanto que a mediados de 2011 "estuve en un accidente de un micro con un rastrojero, en Tunuyán. Me lesioné, pero me ocupé de abrir la puerta del colectivo y sacar a los pasajeros".





Fuente: Diario Uno