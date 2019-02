Un obrero increpó a Macri: "Hagan algo, estamos peor"

El presidente Mauricio Macri fue sorprendido este martes por un trabajador de la construcción que lo increpó durante una recorrida por un complejo de viviendas del plan ProCreAr en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.





"Soy un laburante, vivo día a día. Todos los días a las 5 de la mañana me levanto. Perdón que se lo tengo que decir, con respeto. No me importa el Gobierno pasado, ahora es el problema", le dijo de forma respetuosa el hombre vestido de mameluco y casco azul, como puede verse en un video difundido en redes sociales.





Ante esta situación, el Presidente le contestó unas palabras, pero su voz no llegó a ser captada por la cámara del celular que grababa el momento. Sin embargo, cuando terminó de hablar se oye que el trabajador le contestó: "Tratemos de hacer rápido las cosas. Se lo pido por favor Presidente. Estamos peor".