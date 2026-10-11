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Un nene de 4 años murió atacado por un pitbull y su madrina quedó imputada

El trágico episodio ocurrió en una vivienda de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. El pequeño de 4 años se encontraba al cuidado de su madrina, quien se ausentó por unos minutos.

Una verdadera tragedia conmociona a la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. Un niño de 4 años, identificado como Homero Mauro Leonardo Fernández, perdió la vida tras ser atacado por un perro de raza pitbull perteneciente a la propia familia dentro de una vivienda del barrio La Providencia.

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, los padres del menor habían salido del domicilio para llevar a otro de sus hijos, dejando al nene temporalmente al cuidado de su madrina. La mujer, de 31 años, habría salido de la casa durante unos minutos y, al regresar, halló al animal agrediendo brutalmente al niño. Los profesionales médicos que arribaron al lugar tras un llamado al 911 constataron el deceso.

A raíz del trágico desenlace, la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Morón, liderada por la fiscal Carina Saucedo, ordenó la inmediata aprehensión de la madrina bajo la carátula de homicidio culposo. La Justicia evaluará si existió una conducta negligente u omisión del deber de cuidado que resultara determinante en el ataque.

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En tanto, el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Por su parte, el perro involucrado en la agresión fue puesto a disposición del área de Zoonosis del municipio de Moreno.

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