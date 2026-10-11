Una verdadera tragedia conmociona a la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. Un niño de 4 años, identificado como Homero Mauro Leonardo Fernández, perdió la vida tras ser atacado por un perro de raza pitbull perteneciente a la propia familia dentro de una vivienda del barrio La Providencia.
Un nene de 4 años murió atacado por un pitbull y su madrina quedó imputada
El trágico episodio ocurrió en una vivienda de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. El pequeño de 4 años se encontraba al cuidado de su madrina, quien se ausentó por unos minutos.