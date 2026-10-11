Un nene de 4 años murió atacado por un pitbull y su madrina quedó imputada

Según la reconstrucción preliminar de los hechos, los padres del menor habían salido del domicilio para llevar a otro de sus hijos, dejando al nene temporalmente al cuidado de su madrina. La mujer, de 31 años, habría salido de la casa durante unos minutos y, al regresar, halló al animal agrediendo brutalmente al niño. Los profesionales médicos que arribaron al lugar tras un llamado al 911 constataron el deceso.

A raíz del trágico desenlace, la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de Morón, liderada por la fiscal Carina Saucedo, ordenó la inmediata aprehensión de la madrina bajo la carátula de homicidio culposo. La Justicia evaluará si existió una conducta negligente u omisión del deber de cuidado que resultara determinante en el ataque.