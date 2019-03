Un mendocino murió en Chile y necesitan $100 mil para repatriar el cuerpo

Claudio Parra viajó el fin de semana largo a Chile con su familia cuando repentinamente sufrió un paro cardíaco y falleció. Ahora su familia, que reclama por la falta de atención de la Cancillería Argentina en el vecino país, necesita $100 mil para repatriar el cuerpo.





La tragedia sucedió el sábado, mientras Claudio paseaba por Viña del Mar junto a su familia. Allí se descompensó y a pesar de ser trasladado al hospital de Viña, los médicos no pudieron salvarle la vida.





Sus familiares, todos oriundos de Tunuyán, aseguraron que desde Cancillería les dijeron que no podían ayudarlos porque "estaban de feriado", y de esa manera están perdiendo tiempo valioso para realizar todos los trámites necesarios para recuperar el cuerpo de Claudio.





"Lo único que me dijeron es que no realizan ese tipo de trámites, solamente me pusieron en contacto con una funeraria, la más económica que pude contratar. Me está trabando el apostillamiento de certificaciones del Consulado chileno y no puedo demorar más de cinco días", explicó Nancy Parra, hermana de Claudio.





Además, están realizando una colecta de dinero, ya que el traslado del cuerpo a Argentina tiene un costo de $100 mil (1.500.000 pesos chilenos).





"Nosotros hicimos a través de las redes un pedido de solidaridad, hay gente que está colaborando y está depositando en mi cuenta bancaria, porque no tenemos ese dinero", agregó.





Por otra parte, para cualquier ayuda se puede llamar a los teléfonos 2613612356 o 2657567442.

Diario Uno