Un médico de Río Negro se negó a hacer un aborto no punible y fue declarado culpable

Además Meynet señaló que el acusado no estaba inscripto en el registro de objetores de conciencia por lo que "puede inferirse que al menos a esa fecha no tenía una postura personal pública contraria a la práctica del aborto". El magistrado también indicó que no encontró "debidamente fundada" la acusación de violencia obstétrica que reclamó la fiscalía.