El investigador Nicolás Zeolla, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), sostuvo que el proyecto de presupuesto de la provincia de Buenos Aires 2018 incrementará el rojo de las cuentas provinciales.

Esto había sido desestimado, el pasado jueves, luego de la reunión que Mauricio Macri mantuvo con los gobernadores en Casa Rosada. Fue el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quienes habían manifestado que la situación está en vías de un arreglo; que la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se había comprometido a no hacer el reclamo judicial ante la Corte Suprema y como resultado, esto, no afectaría a las provincias. San Juan no perdería 2200 millones de pesos del presupuesto nacional, por ejemplo.









En una re-estimación del déficit proyectado a partir de dos escenarios de paritarias e inflación, consideró que se incrementará el rojo de las cuentas provinciales en 19.549 o 30.545 millones de pesos según dos escenarios diferentes.





Esas estimaciones son acordes a la actual negociación de una ampliación del fondo del Conurbano, que permitiría su financiamiento.





También evaluó el impacto de la reforma impositiva que acompaña el presupuesto, reduciendo la recaudación en $3.940,6 millones.





Analizó que la merma en la recaudación también afecta la coparticipación municipal, empujando a los municipios a aceptar una serie de restricciones en el gasto a cambio de acceso a líneas de financiamiento, tal como impone la ley de responsabilidad fiscal de municipios que acompaña el proyecto.





"El presupuesto 2018 para la Provincia de Buenos Aires sigue los lineamientos marcados por la política económica nacional. La normativa de recursos incluye la ley de reforma tributaria que baja el monto percibido por Ingresos Brutos y lo compensa con aumentos en el impuesto inmobiliario y de automotor", manifestó el analista.





Explicó que "por el lado de los gastos, como en años anteriores, no se incluye la proyección aumentos salariales por paritarias del conjunto de trabajadores estatales bonaerenses por lo que el monto de gasto total está subestimado".





"Más allá de ello, se registra un fuerte aumento de gastos en concepto de intereses de la deuda. En el camino, la brecha fiscal anunciada como la estimada se financiará con una expansión del endeudamiento, principalmente externo", dijo.





Además de esto, el presupuesto va acompañado por dos leyes complementarias: de reforma tributaria y de responsabilidad fiscal de municipios.





Las proyecciones de actividad económica para el 2018 en la provincia de Buenos Aires del trabajo se basan en las estimaciones del presupuesto nacional.









Esto tiene sentido al señalar que el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires representa el 65% del Producto Bruto Interno nacional.





De modo que gran parte de lo que pasa a nivel nacional depende de la provincia y en este sentido, las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional se caracterizan por un fuerte optimismo sobre una aceleración de la actividad económica en 2018, debido fundamentalmente al dinamismo de la inversión.





"El gobierno nacional espera un crecimiento del 3,5% y con una expansión de la inversión del 12%. Por el lado de las variables nominales, se proyecta una inflación y una devaluación en torno al 16% (Índice de Precios al Consumidor)", expresó.





Agregó que el presupuesto 2018 de la provincia de Buenos Aires proyecta un aumento de los recursos totales del 15,2% y un aumento de gastos totales del 15%.





"El presupuesto proyecta un resultado fiscal primario deficitario en $ 2.427 millones y el financiero en $ 30.903 millones. En esta proyección espera reducirse el deficit primario en 11%, aunque aumenta el deficit financiero en 30%", precisó.

Sin embargo, analizó que la reducción del déficit primario no será tal al incorporarse los aumentos salariales en 2018 .